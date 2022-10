Derde MSC cruiseschip richting WK voetbal in Qatar

Wie staat er straks op het doel voor Nederland tijdens het WK? Wordt het Jasper Cillessen, Justin Bijlow, Remko Pasveer, Mark Flekken of Andries Noppert? Louis van Gaal heeft zijn keuze nog niet gemaakt. Wie wel zeker zijn van een plekje op het WK in Qatar zijn drie cruiseschepen van MSC, samen gaan ze plaats bieden aan meer dan 10.000 voetbalsupporters.

Het Wereldkampioenschap Voetbal begint 20 november in Qatar. Ondanks de oproep van onder andere van Amnesty International om het belangrijkste voetbaltoernooi ter wereld te boycotten worden er 1,5 miljoen supporters verwacht.

Naast de diverse hotels die uit de grond zijn gestampt is het voor de afreizende voetbalsupporter ook mogelijk te slapen aan boord van een cruiseschip. Dat de MSC Poesia en MSC World Europa naar Qatar gingen was in 2019 al bekend, maar daar is nu ook de MSC Opera bijgekomen.

De Opera en Poesia bieden plaats aan 2550 passagiers. Ze zijn beide 293,80 meter lang, 32,20 meter breed en 59,64 meter hoog. De Opera is in de vaart gekomen in 2004 en de Poesia in 2008 en ze zijn allebei gebouwd op de Franse werf Chantiers de l’Atlantique.

Van diezelfde werf is ook de MSC World Europa afkomstig, de eerste uit de nieuwe ‘World Class’-serie. Dit schip is beduidend groter: 332,80 x 46 x 74,70 meter. De 22 dekken bieden accommodatie aan 6774 passagiers. Het schip werd in december vorig jaar te water gelaten en vaart op LNG. Het cruiseschip heeft haar maiden voyage nog niet gemaakten en maakt dus haar debuut op het Wereldkampioenschap in Qatar.

Wellicht dat Louis van Gaal straks ook een debutant uit de hoge hoed tovert.

Lees ook: