Boonk Van Leeuwen Advocaten: Aansprakelijkheidsbeperking scheepvaart stamt uit de tijd van de Romeinen

Of het nu gaat om het kapot varen van een brug of stuw, een oliemorsing of het veroorzaken van letsel aan opvarenden of derden, de uiteindelijke omvang van de schade is niet te voorspellen. In het wegverkeer is die aansprakelijkheid niet beperkt: wie met een tankwagen met chemicaliën in botsing komt en een enorme schade veroorzaakt, is aan te spreken voor alle ‘toerekenbare’ schade, hoeveel dat ook is. Dat geldt ook buiten het vervoer.

Heel oud fenomeen

Maar voor vervoer over water bestaat het bijzondere fenomeen van de mogelijkheid van bijvoorbeeld de eigenaar, bevrachter of exploitant van een schip om zijn aansprakelijkheid voor schadevorderingen te beperken. Zijn aansprakelijkheid gaat dan niet verder dan een bepaald bedrag, afhankelijk van het schip waarmee de schade is toegebracht.

Dit fenomeen is heel oud. Het is te vinden bij de Romeinen, ten tijde van de Kruistochten en in de Middeleeuwen. De Europese gedachte was, dat een schip meer risico loopt om grote schades te veroorzaken dan zaken aan de wal. Bescherming van wie zich met scheepvaart bezighoudt was ook een manier om investeringen in vervoer te stimuleren. Want als de risico’s niet overzienbaar zijn, wordt er minder geïnvesteerd. Ondernemersrisico’s moeten beheersbaar en verzekerbaar blijven, is de redenering.

Verwerpelijk

Gaat die gedachte in 2022 ook nog op? Verdient vervoer meer bescherming dan andere bedrijfsmatige activiteiten?

Voor schade aan vervoerde lading kan een vervoerder meestal een beroep doen op een beperking gebaseerd op aantal, hoeveelheid of gewicht van die lading. Dat is een kwestie van verzekering. Maar mag een scheepsexploitant ook tegenover derden en contractpartijen een beroep doen op een maximum te vergoeden schade, samenhangend met de grootte van zijn vaartuig? Sommigen vinden dit systeem van beperking van aansprakelijkheid achterhaald, onrechtvaardig en zelfs moreel verwerpelijk.

Moeilijk te veranderen

Maar iets dat al zo oud is, verdwijnt niet zomaar door veranderende inzichten. De beperking van aansprakelijkheid ligt vast in wetten en verdragen voor zee- en binnenvaart. En beperking is niet voor alle vorderingen mogelijk. Complicaties rijzen bij wrakopruiming, hulpverlening en milieuverontreiniging. Daar komt een hoop juristerij bij kijken, ook internationaal. Zo bestaat in Frankrijk en Engeland voor vorderingen van overheden geen recht op beperking. In Nederland en Duitsland is dat anders. Het is al lastig genoeg om internationaal eenheid te scheppen; het systeem van beperking helemaal afschaffen zou nog moeilijker zijn.

Uitzondering

Is er dan niets in te brengen tegen een beperking die onredelijk dreigt uit te pakken? Ja toch wel: een heel enkele keer kan het ‘naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar‘ zijn om beroep te doen op een aansprakelijkheidslimiet. De Hoge Raad heeft in mei 2018, 11 jaar na een ongeval op de zeilklipper Mathilde, geoordeeld dat bij letselschade, een diep in het menselijk leven ingrijpende schade, in redelijkheid de limiet niet strikt kon worden toegepast. Die moest worden gecorrigeerd voor inflatie tussen de vaststelling (1991) en het ongeval (2007). Maar uit de uitspraak blijkt ook dat dit een hoge uitzondering is en dat het algemene systeem van beperking van aansprakelijkheid voorlopig nog fier overeind staat. Geen drama als iedereen goed verzekerd is (dan is het een verhaalskwestie tussen verzekeraars), maar het kan ernstig uitpakken voor wie dat niet is.

Michiel van Leeuwen

