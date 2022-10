Nautix wil kloppend hart van elektrische pleziervaart zijn

Nautisch kwartier

Het Amsterdamse Nautix is bezig met de ontwikkeling van een nieuw nautisch havenkwartier op Zeeburg in Amsterdam-Oost. Onderdeel is een jachthaven waar de helft van de 250 ligplaatsen is uitgerust met een oplaadvoorzieningen. ‘We willen het nautische hart van Amsterdam zijn’, vertelt mede-oprichter Stéphane Cohnen. ‘En maken ons klaar voor ook de elektrificatie van de pleziervaart.’