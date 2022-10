Damen levert uitklapbare tunnels voor nieuwe koppelverbanden Rhenus

De Flex Tunnel, een uitklapbaar tunnelsysteem, draagt met name bij lage waterstanden bij aan de efficiëntie en inzetbaarheid van de schepen. Behalve de tunnels levert DMC aan Den Breejen ook het Rotor Manoeuvreer Systeem, dat ongeacht de omstandigheden voor koersvastheid zorgt. Verder twee straalbuizen van het type Optima, twee hoog rendementsschroeven en twee gesynchroniseerde besturingssystemen voor drie roeren per schip.

Schepen volledig in Nederland gebouwd

Damen heeft al eerder tunnelsystemen aan Rhenus geleverd, maar voor Den Breejen betekent deze klus de eerste samenwerking met het Duitse logistieke concern. De werf is blij met de opdracht, net als DMC, dat onderstreept hoe bijzonder het is dat de bouw van twee binnenvaartschepen voor het eerst in lange tijd volledig in Nederland plaatsheeft. Het eerste schip zal naar verwachting in oktober 2023 door Rhenus in gebruik genomen worden, het tweede schip volgt in februari 2024.

