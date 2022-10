Aan de Reis: 40 jaar ECT in Venlo en dalende waterstanden

De waterstanden dalen weer, na een aantal weken in de lift te hebben gezeten. Hutchison Ports ECT vierde afgelopen weekend het 40-jarig van de multimodale terminal in Venlo. En de Amerikaanse minister voor Financiën, Janet Yellen, maakte bezwaar tegen het besluit van de Opec om de olieproductie fors te verminderen.

Lava ging voor 12 euro per ton van Andernach naar Hedikhuizen. Bigbags gingen van Rotterdam naar Duisburg voor 12 euro per ton.

Peterson

Bij Peterson Amsterdam was de Evmar 7 oktober klaar met lossen en de Andrea op 10 oktober. De Sydborg kwam aan op 12 oktober en was een dag later klaar. Ocean Saga kwam aan op de 13e van oktober en is naar verwachting 15 oktober klaar met lossen. Crystal Ocean wordt 15 oktober verwacht en verlaat Amsterdam weer op de 21e van oktober. Key Guardian komt 15 oktober aan in Amsterdam en gaat 19 oktober weg. De Panstellar wordt verwacht op 20 oktober en de Baby Cassiopeia komt naar verwachting de 26e aan.

Bij Peterson Rotterdam kwam de Joker 7 oktober aan. De Kim Oldendorff was 12 oktober klaar. De Star Nadziye wordt verwacht op 21 oktober, de Pegasos op 25 oktober en de KN Future op 3 november.

EMO

Bij EMO loste Frontier Wave erts van 6 tot en met 10 oktober. Capricorn One loste kolen van 8 tot en met 11 oktober. De NSU Lodestar loste erts van 10 tot en met 13 oktober. De Boston begon met het lossen van kolen op 12 oktober en is hier de 16e mee klaar. De Friedrich Oldendorff begon op de 13e en is hier nog mee bezig tot de 17e van oktober. De Alameda loste kolen van 16 tot en met 18 oktober.

Waterstanden

De Pegel van Pfelling daalde van 3,45 meter naar 3,27. meter gedurende de week. Maxau daalde begin van de week naar 4,73, waar het vorige week nog op 5,98 had gestaan. Ook bij Mannheim daalde de waterstand begin van de week, van 3,77 meter naar 2,51 meter.

Het water bij Kaub daalde de hele week en eindigt de week op 1,33 meter. Ook blij Koblenz bleef de waterstand de hele week dalen. Het begon maandag op 1,74 meter, maar eindigde op 1,36 meter.

Het water bij Keulen daalde eveneens van 2,50 meter naar 1,98 meter. De Pegel bij Duisburg-Ruhrort daalde gedurende de week van 3,50 meter naar 2,81 meter.

ECT in Venlo

Hutchison Ports ECT opende 40 jaar geleden een railterminal in Venlo. Inmiddels gaan er wekelijks 24 spoorverbindingen van en naar Rotterdam én vijf binnenvaart-diensten.

De aansluiting met het water werd pas gemaakt in 2010. Toen opende ECT een binnenvaartterminal. Vanuit Venlo gaan er schepen naar zowel Rotterdam als Antwerpen en terug.

Al veel eerder stond er een railterminal in Venlo. Bij de opening in 1982 reed er twee keer per dag een trein tussen Rotterdam en Venlo. De terminal zat toen nog niet op de huidige locatie, die werd pas eind jaren ’80 in gebruik genomen.

‘De lange en goede samenwerking tussen de gemeente Venlo en de provincie Limburg enerzijds en ECT anderzijds heeft mede aan de basis gestaan van het succes van Venlo als logistieke hotspot’, zegt de CEO van ECT, Leo Ruijs.

Die lange samenwerking wordt de komende jaren verder uitgewerkt. Het plan is om in de loop van 2024 de capaciteit van het vervoer over water te verdubbelen. Dat gaat gebeuren in samenwerking met de gemeente en de provincie en met ondersteuning van de Europese Unie en het Rijk.

Opec+

De beslissing van de Opec+ om de olieproductie vanaf volgende maand te beperken met een miljoen vaten is slecht voor de wereldeconomie, zegt de Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen in een interview in de zakenkrant Financial Times. Ze noemt die keuze ‘onbehulpzaam en onverstandig’.

De regering Biden was al direct kritisch op de beslissing om minder olie op te gaan pompen. Daarmee willen de landen van oliekartel Opec en bondgenoten als Rusland de prijs van olie stutten. Die stond lang rond de 100 dollar per vat, maar zakte de afgelopen weken weg tot ruim onder de 90 dollar per vat. De Verenigde Staten beschuldigen de Opec+ ervan de kant van Rusland te hebben gekozen in het conflict over Oekraïne. Een hoge olieprijs zorgt namelijk voor extra inkomsten waarmee Rusland de oorlog in Oekraïne kan blijven bekostigen.

Volgens Yellen heeft de stap ook grote gevolgen voor ontwikkelingslanden. Die moeten nu meer betalen voor olie. ‘Het is nog onduidelijk wat de precieze gevolgen van het Opec-besluit zullen zijn, maar het leek niet gepast gezien de omstandigheden waarmee we te maken hebben’, zegt Yellen verwijzend naar de wereldwijd hoge inflatie, die mede wordt veroorzaakt door de hoge energieprijzen.

De geplande maximumprijs voor Russische olie, waar de VS samen met andere G7-landen aan werken als strafmaatregel, kan ook zorgen voor lagere olieprijzen, meent Yellen. Rusland zou daardoor minder verdienen aan zijn olieproductie, maar toch nog een drijfveer hebben om te blijven produceren. Zo zou worden voorkomen dat de olieprijs omhoog schiet, omdat Russische olie van de wereldmarkt verdwijnt. ‘De prijs laag houden is bijzonder nuttig voor ontwikkelende landen, die veel last hebben van de hoge energieprijzen.’

Yellen vindt ook dat veel landen te weinig steun geven aan Oekraïne. ‘Een aantal landen heeft aanzienlijke economische steun toegezegd, maar is er nog niet aan toegekomen om dat ook te verstrekken’, zegt een voorzichtig kritische Yellen. ‘Er zijn toezeggingen, maar het geld moet ook kunnen worden ingezet.’

