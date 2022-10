Toch geen drijvende LNG-terminal in Hamburg

Het plan om bij de stilgelegde kolencentrale Moorburg in Hamburg een drijvende LNG-terminal af te meren is van de baan. Er zou te veel baggerwerk nodig zijn voordat het enorme LNG-schip aan de kade kon komen, daarnaast zou de doorvaart naar diverse zuidelijke havens te veel beperkt worden.

Hamburg hoopte dat de Duitse Bondsregering aan de kosten voor het baggeren zou bijdragen, maar deze wees dat verzoek echter af.

Telkens wanneer een tanker naast de terminal zou liggen om te worden gelost, zou de Zuiderelbe compleet gestremd moeten worden. Dat zou twee keer in de week, voor 24 tot 48 uur het geval zijn. In Hamburg wordt nu gekeken of een kleine terminal een oplossing is.

Duitsland had eerder aangekondigd vier drijvende terminals te willen huisvesten. In september liet de Bondsregering weten een vijfde te hebben gecharterd, de tweede terminal voor Wilhelmshaven. Of voor de terminal die in Hamburg gepland was al een bestemming is gevonden, is nog onduidelijk. Brunsbüttel en Rostock staan ook op de nominatie.

