Symposium NVKK: menselijke factor steeds belangrijker voor toekomstbestendige scheepvaart

‘In een tijd van robotisering en bemanningsreductie, is het steeds belangrijker rekening te houden met de menselijke maat.’ Dat stelt voorzitter Leen van den Ende van de Nederlandse Vereniging van Kapiteins ter Koopvaardij (NVKK). Het was reden om 29 september in Amsterdam een symposium te wijden aan dit onderwerp onder de titel ‘De human factor in de scheepvaart’.

De kapiteinsvereniging nodigde drie sprekers uit: professor John Stoop, Marin-teamleider Hans Huisman en docent-onderzoeker Monique van der Drift.

Safety first

John Stoop legde in zijn betoog verbanden tussen veiligheid in de luchtvaart en de scheepvaart. Het zou verstandig zijn als de laatste een voorbeeld zou nemen aan de eerste, aldus de professor. ‘Beide hebben te maken met schaalvergroting, automatisering en toenemende concurrentie. In het ontwerpproces van een vaartuig wordt daarom de human factor soms naar achteren geschoven. Een gemis. Schepen moeten zo worden ontworpen dat iedereen ze kan begrijpen. De scheepvaart moet, net als de luchtvaart, niet alleen economisch gunstige schepen bouwen, maar ook veilige schepen. Zo wordt de scheepvaart toekomstbestendig.’

De mens centraal

Hans Huisman gaf een uitgebreide toelichting over zijn werkgever Marin. Daarnaast drukte hij toehoorders op het hart de ‘human factor’ niet te vergeten bij de ontwikkeling van nieuw systemen. Huisman: ‘Er worden systemen ontwikkeld waarvan met denkt dat het helpt, terwijl dat helemaal niet zo is. Dan komt er een ergerniswekkend apparaat dat niet iedereen kan gebruiken. Of er wordt uitgegaan van een papieren werkelijkheid die strijdig is met de praktijk. We moeten in de eerste plaats de mens meer centraal stellen. Dat leidt eerder tot een succesvolle implementatie.’

Ook kunstmatige intelligentie moet volgens Huisman ten dienste staan van de mens. ‘Je moet het zien als aanvulling. Ik zie het niet als bedreiging. Het kan een heel goede ondersteuning zijn.’

Soft skills

Ook Van der Drift drukte haar gehoor op het hart aan boord vooral de menselijke factor niet te vergeten. ‘In deze tijd van digitalisering maken mensen uiteindelijk het verschil. Als varen automatisch gebeurt en er gaat iets mis, dan moet je snel kunnen handelen. Je soft skills – communiceren, besluiten en leidinggeven – worden dan aangesproken. Door die te verbeteren, is het mogelijk ongevallen te voorkomen, in plaats van er alleen op te reageren. Daarvoor is wel een cultuuromslag nodig. Opvarenden moeten aan elkaar durven vragen: voelde je je veilig in die situatie? Dat zijn we nog niet gewend.’

