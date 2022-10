Eeuwenoude werf Franeker misschien toch niet gesloopt

uitstel van executie?

Het terrein en opstallen van Welgelegen, de eeuwenoude voormalige scheepswerf in Franeker, is verkocht aan een projectontwikkelaar. Donderdag 6 oktober zou de gemeenteraad van Waadhoeke beslissen of de werf teruggekocht zou worden. Dat besluit is echter uitgesteld naar donderdag 27 oktober.