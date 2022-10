Zware Kees: Vraag aan de lezer

Zware Kees

Er is een periode geweest dat ik veel lastige vragen per dag kreeg te verwerken. Vragen als: ‘Waarom bent u nog niet vertrokken, het schip is toch al geladen?’; ‘Waarom bent u na 14 uur werken alweer gestopt?’; ‘Waarom bent u een andere koers voor gaan liggen, het weer is daar toch niet slecht?’