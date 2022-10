Ministerie IenW: 10 miljoen extra voor verduurzaming motoren, opnieuw subsidie in 2023

Extra subsidie

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft opnieuw 10 miljoen euro beschikbaar gemaakt voor vergroening van dieselmotoren naar een Stage V of elektrische voortstuwing. Een tweede wijzigingsregeling is in voorbereiding, waardoor de subsidiepot in 2023 zal worden vergroot, laat hoofd binnenvaart en vaarwegen Nicole van der Sman weten.