Stremming Gouwe voor reparatie spoorbrug Gouda

De Gouwe in Zuid-Holland is van 14 oktober ’s avonds tot de vroege ochtend van 31 oktober gestremd voor de doorgaande scheepvaart. In die periode herstelt ProRail de spoorbrug van Gouda die vier jaar geleden door een aanvaring beschadigd raakte.

In mei 2018 kwam het containerschop Gouwenaar II zodanig hard in aanraking met de brug dat deze ontwricht raakte. Er werd gerepareerd, maar toen was al duidelijk dat deze oplossing van tijdelijke aard zou zijn. Onlangs werd bekend dat ProRail nu overgaat tot permanente reparatie in de periode 14 oktober 20.00 uur tot 31 oktober 05.00 uur.

Bij deze operatie wordt de brug geheel ingepakt en ligt er over de volledige breedte van de vaarweg een werkplatform onder de brug. Hierdoor is de scheepvaart gestremd vanaf de spoorbrug tot aan de Amaliabrug.

Gelijktijdig zal de provincie werkzaamheden uitvoeren aan de Coenencooperbrug. Hiervoor wordt de vaarweg ter hoogte van Boskoop gestremd. Verder worden er in genoemde periode veel inspectiewerkzaamheden uitgevoerd aan de hefbruggen en Julianasluis om de stremmingen optimaal te benutten.

Vanuit Rotterdam

Voor de scheepvaart heeft dit grote hinder tot gevolg. Er zal gedurende twee weken volop moeten worden omgevaren. Gouda is dan vanuit Rotterdam bereikbaar via de Hollandse IJssel en Julianasluis. Scheepvaart vanuit Rotterdam naar Alphen aan den Rijn, Leiden en Katwijk kan via de sluis Leidschendam. Tenzij de schepen langer zijn dan 65 meter, want dan gaat de route via Amsterdam. Daar is de bediening geoptimaliseerd en zijn nachtelijke bedieningen weer mogelijk.

Amsterdam-Rotterdam

Op de Kostverlorenvaart zijn werkzaamheden met begeleiding, waardoor het traject tussen Alphen aan den Rijn en Amsterdam drukker wordt. De containerschepen met bestemming Alphen aan den Rijn varen eveneens op deze route. Tussen Amsterdam en Rotterdam kunnen schepen van maximaal 65 x 7 meter via Leidschendam varen, de rest moet via het Amsterdam-Rijnkanaal.

Lees ook: