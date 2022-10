Aan de Reis: Nederlandse industrie krimpt

Petcoke ging van Lingen naar Vlissingen voor 20,75 euro per ton.

Peterson

Bij Peterson Amsterdam was de Mila klaar met lossen op 29 september. De Evmar arriveerde op 6 oktober. De Ocean Saga wordt verwacht op 11 oktober en de Key Guardian wordt verwacht op 15 oktober.

De Kim Oldendorff kwam 5 oktober aan bij Peterson Rotterdam.

EMO

De Nymphe heeft van 30 september tot 3 oktober kolen gelost. De Brilliant Journey loste eveneens kolen, maar deed dit van 2 tot en met 5 oktober. De Partnership loste kolen van 3 tot en met 6 oktober. De Bulk Poland begon met het lossen van kolen op 5 oktober en was daar 6 oktober mee klaar. De Frontier Wave begon met het lossen van erts op 6 oktober en blijft dit doen tot 9 oktober. De Capricorn One begint 7 oktober met het lossen van kolen en doet dit nog tot de 10e van oktober. De Nsu Lodestar begint 9 oktober met het lossen van erts en dat duurt tot 12 oktober.

Waterstanden

De Pegel van Pfelling steeg van 4,14 meter naar 5,37 meter gedurende de week. Maxau liet begin deze week een stijging zien naar 5,71 meter. De waterstand bij Mannheim stabiliseerde aan het begin van de week op 3,27 meter.

Het water bij Kaub eindigt de week op 2,49 meter, daar was Pegel de week ook mee begonnen. Wel was er een midweekse stijging naar 2,79 meter. Eenzelfde lijn is te zien bij Koblenz van 2,46 meter aan het begin van de week naar 2,67 gedurende de week. Eind van de week staat de waterstand op 2,40 meter.

Het water bij Keulen daalde licht van 3,18 meter naar 3,11 meter. De Pegel bij Duisburg-Ruhrort stijgt vrijdag naar 4,03 meter, het begon de week op 3,85 meter.

Nederlandse industrie

De Nederlandse industrie had in september voor het eerst in twee jaar te maken met krimp. Er kwamen minder nieuwe orders binnen, meldt de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers (Nevi), die elke maand de bedrijvigheid in de industrie meet.

Volgens sectoreconoom Albert Jan Swart van ABN-Amro zitten de hoge energie- en materiaalprijzen klanten van Nederlandse industriebedrijven dwars. Daarnaast zijn de economische vooruitzichten slecht en zorgt de aanhoudende oorlog in Oekraïne voor onzekerheid bij ondernemers.

De graadmeter waarmee de Nevi de bedrijvigheid in de sector meet, daalde in september met 3,6 punten naar 49. Elk cijfer onder de 50 punten wijst op krimp, daarboven op groei. In de 22 jaar dat de Nevi deze cijfers bijhoudt daalde de index slechts drie keer harder dan afgelopen maand.

Volgens Swart doet het lage aantal orders voor de industrie denken aan andere crisisperioden. Cijfers over het aantal bestellingen waren ongeveer even laag als bij het knappen van de internetbubbel in 2001, tijdens de Kredietcrisis en aan het begin van de coronapandemie.

De econoom wijst erop dat productiebedrijven ook nog met grote voorraden zitten die ze tijdens de Coronacrisis hadden opgebouwd. Met een mogelijke recessie op komst proberen ze die voorraden nu af te bouwen.

Bij de nieuwe meting zaten ook lichtpunten. Zo blijft het aantal banen in de industrie groeien. Daarnaast produceerden Nederlandse bedrijven meer zogeheten investeringsgoederen, bijvoorbeeld machines. Dat heeft er mogelijk mee te maken dat ondernemers verouderde machines snel willen vervangen door zuinigere apparatuur om op energiekosten te besparen.

Gas besparen

De Europese Unie moet meer gas besparen om deze winter tekorten te voorkomen. Dat zegt het Internationaal Energie Agentschap (IEA) in een rapport. De EU-lidstaten zijn al bezig met besparingen, waardoor volgens het IEA dit jaar al een recorddaling van het verbruik met 10% te zien is.

Voor volgend jaar rekent het IEA op een verdere daling van het gasverbruik in Europa met 4%. Met name in de industrie wordt minder gas verstookt, omdat fabrieken zijn stilgelegd, maar ook worden meer steenkool en olie gebruikt voor energieproductie. Vanwege de westerse steun aan Oekraïne in de oorlog met Rusland heeft Moskou de gasleveringen aan Europa grotendeels stilgelegd. Bovendien is de Nordstream 1 pijplijn in de Oostzee gesaboteerd. Daardoor zijn de energieprijzen hard gestegen, wat tot veel financiële pijn leidt bij huishoudens en bedrijven.

‘De Russische invasie van Oekraïne en de scherpe verlaging van de gasleveringen aan Europa veroorzaken aanzienlijke schade aan consumenten, bedrijven en economieën, niet alleen in Europa, maar ook in opkomende landen’, zegt IEA-directeur Keisuke Sadamori in het rapport.

