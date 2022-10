‘Sanering Nederlandse vissersvloot brengt voedselzekerheid in gevaar’

Saneren van visserijbedrijven die tot de beste ter wereld behoren is geen verstandige keuze van de overheid. Die zou de positie van de Nederlandse visserij juist moeten versterken in zowel financiële als materiële zin, zegt bestuursrecht-jurist Martin Schilder uit Volendam.

Schilder (1965) trok vorig jaar in zijn proefschrift ‘Visrechten en verhandelbaarheid in Nederland en Europa’ al fel van leer tegen het opkopen van steeds meer visrechten door een steeds kleiner wordende groep grote (vermogende) rederijen, visverwerkers en handelskantoren. Dit is in zijn ogen een gevolg van falend overheidsbeleid. Nu stelt hij ook de saneringsregeling aan de kaak.

Lobbyisten winnen

Schilder, werkzaam als universitair docent aansprakelijkheidsrecht en freelance consultant EU-recht bij Deloitte, verwijt de beleidsmakers eenkennigheid. Ze zouden hun oren teveel laten hangen naar NGO’s zoals natuurbeschermingsorganisaties, die zo het beleid sterk weten te sturen. Dat werkt volgens Schilder zelfs door tot in de top van de Europese Unie en leidt tot een onbeheersbaar proces.

Daarnaast heeft de overheid onvoldoende aandacht voor de gevolgen van bedrijfsbeëindigingen in de visserij, maar ook in de landbouw. Die leiden volgens Schilder onherroepelijk tot hogere voedselprijzen. De Nederlandse overheid zou tot herbezinning moeten komen wat betreft de status van boeren en vissers in onze samenleving.

Kennis

Om een visserijsector economisch gezond te maken en te houden, hebben beleidsmakers volgens Schilder kennis en expertise nodig vanuit de sector zelf. Maar de invloed van NGO’s is meestal veel groter. ‘De druk van buitenaf leidt tot beleidsinvloed op het ministerie van LNV en kan tegelijkertijd leiden tot kennisverlies. Dit wordt nog versterkt doordat topambtenaren meestal niet langer dan vijf tot zeven jaar op een bepaalde plek zitten. Met hun vertrek verdwijnt kennis en ervaring. De nieuwkomer moet veelal weer van voren af aan beginnen. De dossieroverdracht is slecht, of is er zelfs geheel niet. ‘Uit gesprekken met juristen en beleidsmedewerkers van LNV in Den Haag blijkt, dat zij soms dagelijks met 20 partijen/belanghebbenden om tafel zitten. Dit komt ook omdat het departement zelf geen onderzoek doet naar de visserijsector, maar dit uitzet bij bijvoorbeeld Wageningen Economic Research en de Open Universiteit.

‘De opkomst van NGO’s is van een niet te onderschatten invloed op het beleid. Deze invloed strekt zich uit op alle terreinen van de landbouw en visserij en is absoluut te noemen.’

Steun

Naar de mening van Schilder is de sanering van de huidige vissersvloot onverstandig. Nederland heeft de beste vissers die een samenleving zich zou kunnen wensen. Er is ruim een eeuw gewerkt om de sector op huidige hoogwaardige niveau te krijgen. De Nederlandse visserij behoort tot de absolute wereldtop en zorgt ook wereldwijd voor betaalbaar en kwalitatief hoogwaardig voedsel. Schilder: ‘Ik pleit voor een prudent beleid, een onvoorwaardelijke steun aan onze vissers. De nationale overheid heeft nu de verplichting om de vissers te helpen (EU-steun). Ik verwijs hierbij naar de aanbevelingen uit het COM (2019) 110/104 en de (EU) Verordening 2020/2220, overweging 1-54. Maak de vissers sterker en nog toekomstbestendiger en zorg voor opvolging.’

Nu ingrijpen

‘Vooral dat laatste zal een groot probleem worden. Vergrijzing en capitulatie van vissers en de onwerkbare wettelijke uitvoeringsregelingen voorzie ik als de grootste problemen voor onze toekomstige voedselzekerheid. Als er niet tijdig maatregelen worden genomen om dit tegen te gaan, heeft Nederland en een groot deel van de wereld echt een probleem. Alle zorgvuldig opgedane kennis van tientallen decennia zal verloren gaan.’

Lees ook: