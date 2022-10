Robotschepen zijn te ingewikkeld en te kostbaar

Opinie

Ik stam nog uit de tijd dat we geen thuiscomputers en smartphones hadden. Ik zie hoe computers ons leven hebben verrijkt (en tegelijk verarmd). Maar de voordelen zijn veel groter dan de nadelen. Hoe makkelijk communiceren we nu met de hele wereld. Met welk gemak kunnen computers in luttele seconden ingewikkelde zaken voor je regelen. Zaken waar wij vroeger dagen mee bezig waren.

