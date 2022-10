Rijkswaterstaat opent aanbesteding renovatie Zandkreeksluis

Vervangen, conserveren en verduurzamen

De Zandkreeksluis in Zeeland is toe aan een renovatie en groot onderhoud. Rijkswaterstaat heeft deze opdracht van bijna 19 miljoen euro nu in de markt gezet. De partij(en) die deze opdracht binnenhalen, gaan op een later moment in principe ook Sluis Hansweert onder handen nemen.