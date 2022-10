ASV-vergadering: ‘In 2040 emissieloos, maar ook scheepsloos’

Toekomst binnenvaart

Onbetaalbare Stage V-motoren, bijmenging van Fame, de energiecrisis, onduidelijkheid over de aandrijving van de toekomst en onredelijke CCR-eisen. De ASV-leden waren zaterdag 1 oktober op de jaarlijkse najaarvergadering in Zwijndrecht buitengewoon somber over de toekomst van de binnenvaart.