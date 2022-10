Kop van Noord-Holland lijdt onder aanmeldingen sanering

Vissersplaatsen

De vlag hangt halfstok in veel vissersplaatsen of eigenlijk ondersteboven, in navolging van de boeren. Urk, Stellendam, Den Helder, Den Oever en Oudeschild gaan het straks voelen als het saneermes door de plaatselijke vloot snijdt. Met name de kop van Noord-Holland lijdt onder de vele aanmeldingen.