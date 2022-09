Rijkswaterstaat pakt 100 jaar oude stuwen in Maas aan

Infrastructuur

Rijkswaterstaat gaat de komende drie jaar in totaal vier honderd jaar oude stuwen in de Maas opknappen. Het gaat om een grote onderhoudsbeurt. Grootschalige renovatie of complete vervanging van de stuwen volgt pas later, aldus Rijkswaterstaat. De komende jaren wordt wel ook de bediening en besturing van de oude bouwwerken in de rivier gemoderniseerd.