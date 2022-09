ASV niet blij met keuze voor derde brug Nieuwe Maas: ‘Het is een geldkwestie’

'Kies voor een tunnel'

‘We hebben vanaf de eerste dag ontraden te kiezen voor een brug’, zegt Machiel Smitsman van de Algemeene Schippers Vereeniging (ASV) over de keuze van de gemeente Rotterdam een brug te bouwen over de Nieuwe Maas van De Esch tot aan de Nesserdijk om Feijenoord en Kralingen te verbinden. ‘De branche maakt duidelijk dat een brug niet slim is. Kies voor een tunnel, dan ben je overal vanaf. Maar ja, een tunnel is een stuk duurder dan een brug.’