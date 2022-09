Zware Kees: Act of God

Op zee

In spreidstand achter de kaartentafel vul ik het journaal in. Het is een druilige dag op de Middellandse Zee, ik ben net eerste stuurman geworden, mijn hele carrière nog voor me. Toen ik aanmonsterde, een maand geleden, keek die ouwe enigszins bedenkelijk bij het vernemen van mijn leeftijd.‘Drieëntwintig… en nú al eerste stuurman…’, mompelde hij, terwijl hij mij monsterde alsof ik zijn aanstaande schoonzoon zou worden.