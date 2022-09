Tanker lekt olie bij IJmuiden na aanvaring met viskotter

Onderzoek ILT

Op de ankerplaats voor IJmuiden is de viskotter Arm 18 tegen de chemicaliëntanker Golden Daisy gevaren. Dat gebeurde in de nacht van 28 op 29 september. De kotter raakte daarbij een van de wing tanks, waarin bilgewater was opgeslagen. Daardoor stroomde een hoeveelheid water en olie uit de tanker.