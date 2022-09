Sanctie-ontwijkende tanker in aanvaring met Maersk-containerschip

Verdacht schip verliest controle

De onder Panamese vlag varende tanker Zephyr I is woensdag 28 september in aanvaring gekomen met het containerschip GLS Grania, dat voor Maersk vaart. De tanker was mogelijk op weg naar de Chinese haven Yantai. Het schip is verdacht. Het probeert volgens de Verenigde Staten sancties te ontwijken bij het vervoer van Russische olie. De AIS-gegevens van de Zephyr I bevatten geen informatie over de reis, bestemming of eigendom van het schip.