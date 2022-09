Oud-visserman Danny Breugom heeft ideaal verwezenlijkt

Winkelier

Zijn hartenwens om ooit een viszaak te beginnen is uitgekomen. Begin augustus heeft Scheveninger en oud-visserman Danny Breugom zijn plek gevonden. Een eigen viszaak recht tegenover de Jumbo supermarkt in de bomenbuurt in Den Haag. En de loop zit er al goed in. Kwaliteit en tevreden klanten, daar gaat hij voor.