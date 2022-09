‘Afschrikwekkende straffen nodig tegen illegale visserij’

Europese Rekenkamer

Het doel van de Europese Unie om uiterlijk in 2020 een einde te maken aan illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij, is niet gehaald. Er is nog steeds sprake van niet-duurzame visserij en er komt nog altijd illegaal gevangen vis op het bord van de EU-consument terecht. Dat stelt de Europese Rekenkamer (ERK), die pleit voor ‘afschrikwekkende strafmaatregelen’.