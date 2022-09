Noodopvang asielzoekers op cruiseschip Velsen-Noord kan doorgaan

Kort geding

De ondernemers die via een kort geding asielopvang op een cruiseschip in Velsen-Noord wilden tegengaan, hebben hun zaak verloren. Dat betekent dat de eerste groep asielzoekers hier vanaf maandag terechtkan. Volgens de voorzieningenrechter van de rechtbank in Haarlem wegen de belangen voor de noodopvang zwaarder dan die van de ondernemers.