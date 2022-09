Zware Kees: Koninklijke chaloupe

Koningssloep

Na een lange periode met dagen die je liever buiten doorbrengt dan in een museum, is er wat verkoeling. Ideaal om nu het scheepvaartmuseum in Amsterdam te bezoeken. Heel lang geleden ben ik daar al eens geweest. Ik was toen nog een kind. Imposant toen, al die enorme scheepsmodellen, het wapen van de spiegel van het Engelse vlaggenschip HMS Royal Charles (nog gejat door Michiel de Ruyter) en nog veel meer maritieme zaken. Enorme indruk maakte dit op mij, opgroeiende jongen die naar zee wilde.