Sandfirden introduceert (bio)methanol-motoren van Enmar

Sandfirden Technics in Den Oever breidt zijn portfolio uit met een methanol-motor om het gebruik van alternatieve brandstoffen nog breder te ondersteunen. Daarvoor is het bedrijf een samenwerking aangegaan met Enmar Engines AB. De methanol-motor is geschikt voor zowel de zee- als de binnenvaart.

De methanol-motor van Enmar, een spinn-off van ScandiNAOS AB, is IMO Tier III-gecertificeerd en voldoet aan de Europese Stage V-eisen, zonder dat daarvoor nabehandeling van uitlaatgassen nodig is. De motoren draaien op 97% methanol (MD97) met 3% additief voor smering en verbetering van de ontsteking. Dit geeft de brandstof ‘dieselachtige’ eigenschappen.

De 13 en 16 liter methanol-motoren zijn leverbaar in vermogens van 200 tot en met 415 kW. Ze kunnen worden toegepast voor de voortstuwing, maar ook in generatorsets van Sandfirden.

Sandfirden Technics introduceert de Scania-based 16 liter methanol-motor van Enmar op de komende SMM-beurs in september. Daar is ook de Scania based gasmotor en de EU Stage V-gecertificeerde Scania scheepsmotor te bewonderen.

Mariniseren

Sandfirden Technics is onder meer dealer van Scania marine- en industriemotoren voor de Benelux. De R&D-afdeling van Sandfirden mariniseert in samenwerking met Scania de industriële motoren. Dat gebeurt in een nieuwe duurzame productiehal voorzien van zonnepanelen en warmtepompen in Den Oever.

Bij het mariniseren gaat het om zowel voortstuwings- als generatormotoren. Zo pakte Sandfirden onder meer de 13 en de 16 liter industriemotor aan, die voldoet aan de nog strengere industriële EU Stage-V eisen. De 13 liter is leverbaar met een BV type approval en de 16 liter binnenkort. Ze kunnen hiermee ook worden geplaatst in tankers. ‘Verder zijn we nu bezig om voor de 13 liter en 16 liter een type approval van Lloyd’s te krijgen’, zegt commercieel directeur Erik de Wit. ‘Dan kunnen deze motoren ook worden geplaatst in schepen die onder klasse worden gebouwd.’

Inmiddels heeft Sandfirden de EU Stage V-motoren geleverd voor plaatsing in ferry’s, tankers, droge-ladingschepen en in de visserij. ‘Omdat het van oorsprong industriemotoren zijn, zijn het ook prima motoren voor de visserij in Natura 2000-gebieden. De uitstoot van stikstof is bijvoorbeeld een stuk lager dan de EU Stage V-eisen voor de binnenvaart.’

Gasmotor en meer

Voor de zeevaart levert Sandfirden onder meer een Scania based gasmotor. Die heeft een BV type approval en is IMO Tier III-gecertificeerd. De motor kan zowel in een ESD (Emergency Shut Down) ontworpen machinekamer als in een gassafe machinekamer worden geplaatst. De motoren zijn leverbaar in vermogens van 250 kW bij 1500 toeren tot en met 350 kW bij 1800 toeren. Ondanks de hoge gasprijzen is er volgens De Wit voldoende interesse in deze motoren.

Naast motoren levert Sandfirden tevens klantspecifieke marine- en industriële gas- en diesel-generatorsets. Ook watergesmeerde kunststof lagers van het Canadese bedrijf Thordon Bearings, voor schroefassen, roeren en baggerinstallaties behoren tot het portfolio. Voor roeren en Cobra batterijsystemen treedt Sandfirden als agent op voor Becker Marine Systems.

