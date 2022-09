Laatste kans om de Schuttevaer Motorenquiz te maken

Deelnemers aan de Schuttevaer Motorenquiz hebben nog enkele dagen de tijd om hun antwoorden in te leveren. Voor 24 september moeten de antwoorden via e-mail, de online vragenlijst of post binnen zijn. De lat ligt hoog, het gaat immers om de Champions League van scheepsmotoren-experts.

De unieke Schuttevaer-SHVP wisseltrofee is dan ook felbegeerd. Op 22 oktober is de uitreiking met exclusieve rondleiding in het bijzondere museum van de Stichting Historische Verbrandingsmotoren Papendrecht (SHVP) in het bijzijn van de 10 beste inzenders. Een belevenis op zich.

Grijp uw kans en maak de Motorenquiz 2022 nu ook via deze link.

Of e-mail de antwoorden voor 24 september aanstaande naar patricknaaraat@schuttevaer.nl. Via de post kan natuurlijk ook nog steeds. Adresseer uw post aan: Redactie Schuttevaer, Weena 505 B18, 3013 AL Rotterdam. De winnaar wordt bekendgemaakt in de krant van 7 oktober.

Veel succes!

De eeuwige roem viel eerder te beurt aan:

Fokke Vink, Geveke Motoren (2003); C. Bosch, Enkhuizen (2004); I.H. Bouwman, Harlingen (2005); G.G. Westerbeek, Capelle a/d IJssel (2006); Harmen Kouwenhoven, ms Lauwersborg, West-Terschelling (2008); Wim Fluijt, ex ms Scorpion (2009); Wim Mendelts, ex slb Berghout-2, Koudum (2010 en 2019); Maarten Peggeman, ms Kamperzand (2011); Kees Gras, Koog a/d Zaan (2012); Klaas Te Bos, hwtk Yver Experience, Ten Post (2013), Adri Siereveld, Terneuzen (2014, 2020), Steef Manssen, Amsterdam (2015); Arnold Sponselee, Julianadorp (2016); Willem Voorhout, Soest (2018) en Erik Schumacher, ms Jannette, Rotterdam (2007, 2017 en 2021).