ST Brain leert elke dag van groeiende vloot schepen

Studio Schuttevaer

Semi-autonoom is al sterk in opkomst in Vlaanderen en in Nederland gaat dat ook gebeuren. Een van de partijen die de autonome toekomst in ons land op de kaart wil zetten is het Rotterdamse Shipping Technology. Oprichter Remco Pikaart van Shipping Technology (ST) en Robert Reitsma van riviercruiserederij Scylla spraken onlangs in Studio Schuttevaer over de toekomst van (semi-)autonoom varen.