Als het werkt: Spline

Belangstelling

Naast de inbus- en torx-bouten en -sleutels is er een nieuwe standaard bijgekomen, of moeten we spreken van ‘weer uit het vet gehaald’? De spline-bout komt steeds meer in de belangstelling, terwijl hij al min of meer vergeten was sinds hij in 1913 werd gepatenteerd. Wat zijn de voordelen van een spline-bout?