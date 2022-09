Zware Kees: Stop de persen

Zeekaarten

‘Britse Admiralty stopt met drukken van papieren zeekaarten.’ Het berichtje werd me doorgestuurd door een vriend. Ik was niet eens verbaasd: natuurlijk zat dit eraan te komen. Na 222 jaar gaan de drukpersen de deur uit bij de hydrografische dienst. Geleidelijk, dat dan weer wel, maar in 2026 moet de hele operatie zijn voltooid.