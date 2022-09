Grote vriestrawlers voeren meer vis aan in Nederlandse havens

Jaarcijfers

De visserij heeft vorig jaar 443,4 miljoen kilo vis aangevoerd in Nederlandse havens. Dat is 17% meer dan in 2020. Het merendeel, 404,1 miljoen kilo, was bevroren vis, aangevoerd door vriestrawlers. De kottervloot voerde vorig jaar 39,3 miljoen kilo verse vis aan, zo heeft het CBS onlangs bekendgemaakt.