Nederlands vrachtschip door Kanaal van Korinthe

Het schip was vanuit het Italiaanse Ravenna onderweg naar Pireaus. Om daar te komen voer het via het 6,3 kilometer lange Kanaal van Korinthe. Dat is een aanzienlijk kortere routen dan omvaren naar het zuiden van de Ionische naar de Egeïsche zee.

Prachtig varen

Martijn Danser: ‘Het blijft het een heel mooi, apart stukje varen. Ook als je er niet per se doorheen hoeft, zou ik nog kiezen voor het Korinthe-kanaal. Het is prachtig varen is en het geeft zeker een kick. We zijn er nu in het donker doorheen gevaren en dat geeft ook weer hele andere beelden dan met daglicht en is ook prachtig.’

Na het smalle kanaal is de Marietje Nora bij Piraeaus voor anker gegaan, zodat de bemanning wat onderwaterwerkzaamheden kon uitvoeren. Vervolgens was het nog 255 mijl naar de eindbestemming Thessaloniki.

Volgens de volgende bron zal het kanaal begin oktober weer worden afgesloten voor werkzaamheden om in de zomer van 2023 weer open te gaan.

