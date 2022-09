Familie overleden Tara stelt eigenaar zeilcharterschip aansprakelijk

‘De ouders zijn niet alleen verdrietig, maar ook boos dat dit ongeval op een charterschip van de bruine vloot heeft kunnen gebeuren’, stelt advocaat Herman Zandijk. ‘De rederij is aansprakelijk gesteld voor dit scheepsongeval met dodelijke afloop.’

Volgens de advocaat had de gebroken giek 31 augustus voor meer dan één slachtoffer kunnen zorgen. De familie verwijst ook naar de diverse ongevallen die door de Onderzoeksraad voor Veiligheid zijn onderzocht. Een mastbreuk in Harlingen in 2016, een mastbreuk in Zaandam 2019 en een losschietende giek op de Wilhelmina, waarbij eerder dit jaar een man overleed.

Onderzoeksraad voor Veiligheid

‘Klip en klaar wordt vastgesteld dat, ondanks de niet voor tweeërlei uitleg vatbare aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid uit 2017, deze aanbevelingen niet werden geïmplementeerd, niet werden uitgevoerd door betrokken partijen. De minister van Infrastructuur en Waterstaat en die van Economische Zaken en Klimaat, de keuringsinstanties en de branche verkeren dan ook in staat van verzuim ter zake hiervan’, aldus de advocaat.

