Werknemer Ambi gewond na val in scheepsruim

Onduidelijkheid

Een werknemer van Ambi Smeersystemen is gewond geraakt bij een val in het ruim van de sleephopperzuiger Swalinge, dat op dat moment werd verhaald bij scheepswerf Kooiman Hoebee. De gewonde man was aanspreekbaar. Hij is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Onduidelijk is hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren.