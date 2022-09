Binnenvaart belangrijk in Zwijndrecht, hoe kom je er bij?

Binnenvaartdagen

‘Zwijndrecht Thuishaven Binnenvaart’, staat op de borden wanneer je de gemeente binnenrijdt. Hoe komen ze daarbij? Burgemeester Hein van der Loo weet het. In zijn gemeente staan 800 binnenvaartondernemers ingeschreven, maar liefst 15% van de vloot in één gemeente. En Zwijndrecht is daar trots op.