Dit is waarom een zwarte doos in de binnenvaart een vlucht neemt – Studio Schuttevaer

Inzicht

In de luchtvaart is de zwarte doos (die overigens knaloranje is) al decennia verplicht. Na een incident kunnen airline en onderzoekers precies nagaan wat er is gebeurd. In de binnenvaart is zo’n smartbox ook bezig met een opmars. Niet alleen als instrument om aanvaringen te analyseren, maar vooral als intelligente en koppelbare bron van informatie over de motor, verbruik, koers en uitstoot. In Studio Schuttevaer legt Robert Reitsma van riviercruiserederij Scylla uit waarom slimmere schepen noodzakelijk zijn en Remco Pikaart van Shipping Technology vertelt hoe zijn ST Brain rederijen de noodzakelijke inzichten verschaft. Studio Schuttevaer is te zien via het YouTube-kanaal van Schuttevaer en via de onderstaande link