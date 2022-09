LNG-terminal in Groningse Eemshaven wordt in gebruik genomen

Vloeibaar aardgas

Twee drijvende LNG-fabrieken worden donderdag in gebruik genomen in de Groningse Eemshaven. De twee schepen kunnen het vloeibaar gemaakte aardgas weer in gasvorm omzetten waarna het aan het Nederlandse gasnet gevoed kan worden. De eerste lading lng komt donderdag rond 10.00 uur aan in de Eemshaven.