HAL dichtbij overname Boskalis

Aandelen

Investeringsmaatschappij HAL is dichtbij voltooiing van de overname van maritieme dienstverlener Boskalis. Het bod van 33 euro per aandeel heeft ervoor gezorgd dat nu 82,2% van de aandelen zijn aangemeld of al in bezit zijn van HAL. De overige aandeelhouders hebben tot 20 september om een keuze te maken.