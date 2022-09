Recordaantal 330.000 bezoekers voor Schuttevaer.nl in augustus

Schuttevaer.nl blijft groeien. In augustus kwamen er 330.000 unieke bezoekers naar de website van Schuttevaer. Dat is ruim 120.000 meer dan in augustus 2021. Het merendeel van bezoekers komt meer dan eens per maand naar de website. Schuttevaer is al geruime tijd de grootste maritieme nieuwssite van Nederland.