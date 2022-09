Braziliaanse visser overleeft 11 dagen in drijvende vrieskist op oceaan

Toevlucht

Een 44-jarige Braziliaanse visser heeft vorige maand elf dagen overleefd in een vrieskist op de Atlantische Oceaan. Daar had hij zijn toevlucht tot gezocht nadat zijn boot voor de Braziliaanse kust was gezonken. Uiteindelijk werd hij door de bemanning van een Venezolaanse vissersboot opgemerkt bij de monding van de Surinamerivier en aan wal gebracht bij een aanmeersteiger in Paramaribo, waar hij werd opgewacht door de Maritieme politie.