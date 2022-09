Alle barbecues van Napoleon komen over water naar Tiel

Uitbreiding

De Europese vestiging van barbecue- en haardenbedrijf Napoleon in Tiel heeft alles voorhanden om goederen over water aan te voeren. De directe buurman is zelfs een containerterminal. Maar ook betrouwbaarheid en duurzaamheid spelen een grote rol in de keuze om tussen Rotterdam en Tiel alles per schip te doen.