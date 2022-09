Vrachtschip OS 35 wordt leeggepompt, haven van Gibraltar gesloten

De geplooide en deels gezonken bulker OS 35 wordt leeggepompt. Door de opruimwerkzaamheden van de gelekte olie is de haven van Gibraltar gesloten.

In de recentste update van de havenautoriteit van Gibraltar wordt gemeld dat intussen 80% van de brandstof uit het schip gepompt is. Het gaat om 197 kubieke meter zware stookolie. De gehele nacht is er doorgepompt.

Een deel van de olie was al eerder uit het schip gelekt. Volgens de havenautoriteit is de helft van de gelekte olie inmiddels uit het water gehaald. Drie teams zijn met een veegarm bezig met het verder verwijderen van de gelekte olie.

Haven gesloten

De haven van Gibraltar is gesloten, op enkele uitzonderingen na. Zo mag een cruiseschip nog wel naar de haven toe.

Grote angst is er voor een milieuramp. Om die reden is er een oilboom geplaatst voor de Catalaanse kust. Deze moet voorkomen dat de olie de kust bereikt.

In de avond van donderdag 2 september was er topoverleg waar de havenmeester, John Ghio de aanwezigen heeft ingelicht over de actuele stand van zaken. Aanwezig waren onder andere regeringsleider Fabian Picardo en klimaatminister John Cortes.

Aanvaring

Het 178 meter lange schip zonk 30 augustus voor de kust van Gibraltar. Dat gebeurde nadat in aanvaring was gekomen met de 289 meter lange LNG-tanker Adam LNG. Dat laatste schip heeft lichte schade en ligt in de buurt van Gibraltar.

