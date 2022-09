Uitstel biobrandstof is nog geen afstel

We willen allemaal meewerken aan vermindering van de CO2-uitstoot om de opwarming van de Aarde tegen te gaan. Op korte termijn kan de binnenvaart daaraan bijdragen door over te schakelen op een mix van fossiele gasolie en biobrandstof. Helpt dat? Kan het ook? Is het veilig?

De verbranding van plantaardige olie is zogezegd klimaatneutraal. Er wordt namelijk geen extra CO2 toegevoegd aan de atmosfeer, omdat de planten waarvan de olie is gemaakt eerst net zoveel CO2 uit de lucht hebben gehaald. Op die manier levert bijmenging van 10% biobrandstof bij de gasolie dus 10% CO2-reductie op. Onze auto’s rijden al jaren op zo’n brandstofmix.

Veiligheidsrisico’s

Maar dat wil niet zeggen dat dat in de binnenvaart ook zomaar kan. Er wordt gezegd dat alle motoren van na 2002 er geschikt voor zijn. Desondanks is gebleken dat allerlei storingen kunnen optreden. Zo zouden gasoliefilters heel snel dichtslaan, met alle gevolgen van dien. Motorschepen zijn afhankelijk van hun voortstuwing en storingen kunnen zeker op de rivier gevaar opleveren.

Intussen heeft de overheid besloten de bijmengverplichting met twee jaar uit te stellen. Niet alleen om meer onderzoek te doen naar de kwaliteit en de risico’s van biobrandstoffen. Ook speelt een rol dat onze buurlanden nog geen bijmengverplichting kennen, zodat de kans groot is dat de internationale vaart massaal in het buitenland gaat bunkeren.

Wie betaalt?

Want dat is een ander probleem: de prijs. Biobrandstof is naar verwachting duurder dan fossiele gasolie. Je kunt je afvragen of verladers bereid zijn die meerkosten te dragen. Natuurlijk zijn ook verladers publiekelijk voor vergroening, maar als er geen verplichting is en fossiel goedkoper, dan is de verleiding groot om voor goedkoop te kiezen. Voornaamste is immers dat hun goederen van A naar B worden gebracht.

Onvermijdelijk

Ondanks mijn twijfels over de haalbaarheid, vrees ik dat er in Europa hoe dan ook een bijmengverplichting komt voor de binnenvaart. En dat terwijl de reguliere brandstof- en smeerolie-prijzen nu al de pan uit rijzen. Het zal echter onvermijdelijk zijn. We zitten met reden vast aan de Green Deal, waarin is afgesproken dat de CO2-uitstoot van onze sector in 2030 met 40 tot 50% moet zijn gedaald. De zoveelste regel die de binnenvaart wordt opgelegd. En dat terwijl de binnenvaart al de schoonste modaliteit is. Het brandstofverbruik en dus de CO2-uitstoot per tonkilometer van vervoer over water is al veel lager dan dat van weg, spoor en luchtverkeer. Wie groen wil vervoeren, kiest het schip.

