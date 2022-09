Overal waar u vaart: Media storten zich op laagwater

Column

Nooit in mijn hele carrière in de binnenvaart heb ik zoveel pers aan de telefoon gehad als tijdens deze laagwaterperiode. Heel bijzonder om te moeten constateren dat het lage water zoveel aandacht genereert. ‘Laagwater, net als hoogwater, is van alle tijden en daar kunnen schippers prima mee dealen’, was dan ook steevast mijn antwoord tegen de pers.