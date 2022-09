‘Burgemeester van Harlingen wil in gesprek met bruine vloot’

Sjerps was direct na het ongeluk, waarbij een meisje van 13 omkwam, vooral druk met de nabestaanden. ‘Je wilt dichtbij mensen zijn die het nodig hebben. Dit is iets wat je nooit mee wilt maken.’ Een dag later wil ze ook vooruitkijken: hoe nu verder? In 2016 kwamen drie mensen om het leven bij een ongeluk met het historische zeilschip Amicitia in Harlingen en drie maanden geleden is een man overleden na een ongeluk op het charterschip Wilhelmina, dat ook Harlingen als thuishaven heeft.

Bruine vloot

‘Laten we vooropstellen: de bruine vloot is Harlingen heel dierbaar’, zegt Sjerps. ‘Prachtige schepen die heel belangrijk en bepalend zijn voor onze uitstraling. Maar het moet wel veilig, dus moeten we in gesprek met het bestuur van de organisatie achter de bruine vloot.’

BBZ

Paul van Ommen van de branchevereniging voor de beroepschartervaart (BBZ) is aangedaan door het ongeluk, zo blijkt uit een interview met Omroep Fryslan. ‘Dit is werkelijk afschuwelijk. Mijn eerste zorg is bij de ouders.’

Van Ommen zegt tegen Schuttevaer dat het belangrijk is dat er onderzoek komt naar het incident. ‘Is hier iets systematisch mis of was dit een ‘freak accident’?’ De tuigage van dergelijke schepen moeten frequent worden gekeurd.’

Ongeluk

Op het schip brak woensdag 31 augustus een giek tijdens het zeilen. Deze is op het slachtoffer terecht gekomen en ze is ter plekke overleden aan haar verwondingen. Aan boord waren 15 opvarenden, onder wie andere leerlingen van een Haagse middelbare school. De jongeren zijn aan wal gebracht in Harlingen. Voor hen is slachtofferhulp geregeld

