OS 35 aanzienlijk beschadigd na aanvaring in Gibraltar

De OS 35, het 178-meter lange vrachtschip dat onderweg naar Vlissingen in Gibraltar met de Adam LNG tot aanvaring kwam, heeft ‘aanzienlijke schade’, meldt de havenautoriteit van Gibraltar. In de namiddag van 30 augustus bleek dat er vloeistof uit de voorste kraan lekte.

De autoriteiten werken aan een oplossing, een van de opties is om om alle brandstof uit het vaartuig te halen. De overheid heeft er vertrouwen in dat het schip weer kan gaan drijven, meldt GBC Online.

Rondom het schip is een olieboom ingezet om eventuele vervuiling in te dammen.

Grote schade

De OS 35 was onderweg naar Vlissingen met een lading staal en meer dan 400 ton aan brandstof. Duikers hebben vastgesteld dat de boeg van de OS 35 1,2 meter diep in de zeebodem zit. Verder bevestigden autoriteiten in Gibraltar van een aanzienlijke schade aan de stuurboordzijde: onder de waterlijn is bijvoorbeeld een gat van 10 bij 4 meter.

De schade aan de Adam LNG is beperkt beschadigd met alleen een oppervlakkige deuk in de boeg.

De bemanningsleden van beide schepen bleven ongedeerd. De haven van Gibraltar was vanwege het incident vier uur dicht, maar is nu weer in gebruik.

