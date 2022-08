Brand op veerboot voor Zweedse kust geblust, passagiers veilig

Er zijn geen gewonden gemeld. De ongeveer 240 passagiers en 60 bemanningsleden bleven aan boord.

Over de oorzaak van de brand op de Stena Scandica is nog niets bekendgemaakt. Het vuur ontstond naar verluidt in een koelcontainer van een vrachtwagen op het autodek en was na enkele uren onder controle. De boot vaart tussen Zweden en Letland en was in de buurt van het Zweedse eiland Gotska Sandön. Het vaartuig wordt weggesleept.

Swedish Maritime Administration helicopters responding to a fire onboard the Stena Scandica in the Baltic Sea pic.twitter.com/wpzuLGdwxb — Intel Air & Sea (@air_intel) August 29, 2022

