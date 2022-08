Grote drukte op DEK door laagwater Rijn

Laagwater

De lage waterstand op de Rijn zorgt voor extra drukte op het Dortmund-Emskanaal (DEK). Het aantal passages per dag is verdubbeld, van 15 naar 30 en stijgend. De waterstand in het kanaal is stabiel 2,70 meter. Veel schippers nemen daarom de twee dagen omvaren en 250 extra kilometers via Delfzijl naar Rotterdam voor lief.