Eerste negen aanvragen voor particuliere beveiligers op Nederlandse koopvaardijschepen goedgekeurd

Piraten

De Kustwacht heeft de eerste negen aanvragen voor particuliere gewapende beveiliging aan boord van Nederlandse koopvaardijschepen goedgekeurd. Deze vorm van beveiliging kan worden ingezet op scheepvaartroutes waar de kans op piraterij groot is. De Golf van Aden en de Hoorn van Afrika zijn in dit verband aangewezen als High Risk Areas. Vooralsnog is er één aanbieder van deze dienstverlening.